Минфин разместил рекордный объем ОФЗ за день

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минфин РФ 20 мая установил рекорд по объему размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) за один аукционный день, продав ценные бумаги трех выпусков на сумму 169,59 млрд рублей. Предыдущий рекорд по объему размещения ОФЗ был установлен в апреле прошлого года, тогда Минфин продал бумаги более чем на 137 млрд рублей.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 29232 с погашением в октябре 2027 года на 111,964 млрд рублей. Спрос на аукционе достиг 149,333 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 104,9341% от номинала, а доходность - 5,25% годовых.

В рамках второго аукциона Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26230 на 46,8 млрд рублей при спросе в 57,9 млрд рублей с погашением 16 марта 2039 г. Цена отсечения составила 122,2187% от номинала, средневзвешенная доходность - 5,83% годовых. Спрос на втором аукционе достиг 57,855 млрд рублей.

На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 на 10,8 млрд рублей при спросе в 29,2 млрд рублей с погашением 2 февраля 2028 г. Спрос на бумаги составил 29,159 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 100,3094% от номинала, а доходность - 2,47% годовых.

На текущий момент объем размещенных Минфином с начала текущего года ОФЗ составляет 1,138 трлн рублей.

Причины высокого спроса

По мнению аналитиков Райффайзенбанка, повышенному спросу на ОФЗ способствуют высказывания главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о сохранении потенциала для снижения ключевой ставки. "Стоит отметить, что рынок ОФЗ имеет наименьший наклон кривой и самые низкие доходности длинных бумаг в абсолютном выражении, что свидетельствует о локальном характере наблюдающегося спроса на госбумаги РФ. Этот спрос исходит со стороны банков и подогревается повторяющимися высказываниями главы ЦБ РФ о том, что сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки (при этом рынок ОФЗ уже начинает отыгрывать уровень ниже 4% к концу этого года)", - отмечают аналитики.

Кроме того, аналитики Райффайзенбанка одним из факторов привлекательности бумаг называют возможную приостановку действия бюджетного правила. "Кстати говоря, еще одним фактором привлекательности ОФЗ является возможная (по данным СМИ) приостановка действия бюджетного правила (когда при цене на нефть Urals выше $42 за баррель. Минфин не будет покупать валюту, чтобы сократить расходы бюджета и его дефицит), что транслируется в потенциал для укрепления рубля в конце этого начале - следующего года по мере восстановления цен на нефть", - добавляют аналитики.

Как отмечают эксперты рейтингового агентства НКР, наращивание госдолга является единственным доступным источником средств для антикризисной программы. "В этой ситуации единственным доступным источником финансирования антикризисной программы является наращивание государственного долга как на федеральном, так и на региональном уровнях. Предполагается, что Банк России будет стимулировать приобретение банками ОФЗ за счет предоставления им ликвидности посредством длинного РЕПО с использованием ранее приобретенных ОФЗ", - заявляют эксперты.

Политика Банка России

Банк России с 12 мая прекратил проводить аукционы по размещению ряда выпусков купонных облигаций ЦБ РФ (КОБР) на фоне снижения профицита ликвидности банковского сектора. По мнению регулятора, это решение позволит обеспечить большую гибкость при абсорбировании Банком России ликвидности с помощью своих основных операций - недельных депозитных аукционов. Также с 12 мая и до погашения 31-го выпуска КОБР не будут проводиться аукционы по размещению 32-го выпуска купонных облигаций ЦБ. Решение о дальнейшем графике и объеме размещения 33-го выпуска КОБР Банк России будет принимать позднее с учетом развития ситуации с ликвидностью банковского сектора.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также ранее заявляла, что доходности ОФЗ после снижения ключевой ставки Банком России продолжили снижаться и практически полностью вернулись к минимумам февраля. Кроме того, накануне Набиуллина снова указала, что Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержания экономики при снятии ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.