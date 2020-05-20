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Пандемия коронавируса нового типа

Туроператоры оценили новые рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что они позволят открыться большему числу санаториев

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Обновленные рекомендации Роспотребнадзора для санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии позволят большему числу санаториев открыться к 1 июня. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в среду в интервью радиостанции "Коммерсант FM".

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"Предыдущая редакция требований Роспотребнадзора по сохранению социальной дистанции, по требованиям к номерам, к вентиляции, ресторанам и так далее была просто невыполнима для санатория, то есть санаторию было проще не открываться совсем. Предполагаю, что корректировка позволяет как-то более просто отнестись к каким-то вещам, и, соответственно, больше санаториев сможет открыться к 1 июня", - сказала она.

Ломидзе также напомнила о рекомендации путешественникам сверяться с правилами пребывания в каждом отдельно взятом регионе на сайте субъекта РФ. "Потому что есть ограничения на транспортное сообщение внутри страны, на работу и отелей, и объектов отдыха, и есть специфика въезда, выезда в те или иные регионы", - пояснила она.

Роспотребнадзор в среду опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию.

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