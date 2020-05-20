В США предупредили о значительных рисках для экономики страны из-за последствий пандемии

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Последствия пандемии в будущем приведут к значительным рискам и неопределенности для американской экономики. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 28-29 апреля заседании руководящего Комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США по открытому рынку.

"Участники [заседания] отметили, что последствия пандемии, помимо значительного воздействия на экономическую деятельность в ближайшей перспективе, создают чрезвычайную степень неопределенности и значительные риски для экономической деятельности в среднесрочной перспективе", - отмечается в протоколе заседания.

Некоторые члены руководства считают, что "в ближайшей или среднесрочной перспективе существует значительная вероятность возникновения новых вспышек" заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Так, ими был рассмотрен сценарий, согласно которому "вторая волна коронавируса с очередным раундом жестких ограничений на социальное взаимодействие и деловые операции может начаться в конце года, что приведет к снижению реального ВВП, росту безработицы и возобновлению понижательного давления на инфляцию в следующем году". Как считают в ФРС, это может также помешать компаниям инвестировать и нанимать новых сотрудников. Многие участники заседания обеспокоены влиянием банкротства компаний на банковский сектор.

По итогам заседания ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку в связи с угрозой для экономических перспектив, вызванных воздействием распространения инфекции.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ВВП США во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы может достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.