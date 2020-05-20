Индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях восстановления глобальной экономики

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при закрытии торговой сессии в среду продемонстрировали уверенный рост на 1,5-2,0%. Комментируя итоги дня, газета The Wall Street Journal отметила, что "курсы акций росли на оптимизме участников рынка по поводу перспектив восстановления глобальной экономики".

Как следует из информации на сайте торговой площадки, перед закрытием промышленный индекс Dow Jones вырос на 361,24 пункта (1,49%), до отметки 24 568,1. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 47,7 пункта (1,63%) и оказался на отметке 2 970,64. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 188 пунктов (2,05%), до 9 373,10.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии выросла на 0,15% и оказалась на уровне $33,59 за баррель.

"О том, насколько успешно идет восстановление экономической активности, можно судить не только по динамике акций крупных компаний, но и по уровню капитализации мелких компаний", - привела The Wall Street Journal мнение руководителя департамента инвестиций Bank of America Private Bank Криса Хайзи.

В то же время, как отметил в интервью телекомпании СNN профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс, на ситуацию на рынках серьезное влияние окажет положение на рынке труда. "Очень большое число потерянных во время пандемии рабочих мест в ближайшее время на возникнет вновь, и этот фактор очень сильно повлияет на экономическую ситуацию", - отметил он.