СМИ: Austrian Airlines продлила приостановку полетов до 14 июня

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Austrian Airlines продлила приостановку полетов с 7 июня до 14 июня из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на итоги заседания наблюдательного совета этого авиаперевозчика.

По его данным, авиакомпания с середины июня при благоприятных эпидемиологических условиях собирается выполнять первые рейсы в немецкоязычных странах, а затем в Лондон, Париж и государства Восточной Европы.

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный и пограничный контроль на границах. Вена до 22 мая приостановила пассажирское авиасообщение с рядом стран, в том числе с Россией и Украиной. Austrian Airlines приостановила полеты.

До 31 мая власти продлили контроль на границах с Германией, Италией, Швейцарией, Лихтенштейном, Чехией и Словакией. Прибывающим в Австрию лицам предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней (для лиц с местом жительства) или предоставить свежую медицинскую справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус.

С 15 июня Австрия собирается в первую очередь полностью открыть границу с ФРГ, затем с Венгрией, Словакией и Чехией.