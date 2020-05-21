Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Рост производства свинины в 2020-2021 годах возрастет на 5-9% по сравнению с текущими значениями в 1,2 млн тонн, при том, что в 2019 году прирост составлял 13%, говорится в аналитическом обзоре агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

Рост производства этого вида продукции будет связан с вводом новых мощностей по ранее начатым проектам, поясняют аналитики. При этом стоимость свинины в базовом сценарии может вырасти на 3% от текущих 134,9 руб. за кг, в негативном для отрасли - снизиться на 3%.

Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения. "Подъем в основном будет обусловлен увеличением экспорта и стабилизацией внутреннего потребления. Однако рентабельность отрасли снизится в результате подорожания кормов из-за большой доли импортных ингредиентов", - объясняют в агентстве.

Производство мяса кур в отчетном периоде увеличится на 1-2%, его стоимость в базовом сценарии поднимется на 5% с нынешних 106,7 руб. за 1 кг и снизится в негативном сценарии на 2%. Производство говядины в 2020-2021 годах увеличится на 1-4%. При этом цена в базовом сценарии может вырасти на 2% от текущей в 239,8 руб. за 1 кг, в негативном сценарии ее стоимость может снизится на 5%, считают аналитики.

Рост выручки 10 крупнейших отечественных производителей мяса замедлится до 0-9% против 19-процентного роста в 2019 году.

При незначительном изменении потребительских предпочтений доля затрат на мясные продукты от всех расходов на питание россиян может увеличиться до 33% к концу этого года. Но, если под воздействием падения реальных доходов граждане перейдут с дорогих видов мяса и мясопродуктов (говядина и колбасные изделия) на более дешевые (мясо кур, свинину и субпродукты), то затраты на мясо составят около 31%. Предпочтение в таком случае будет отдаваться замороженной мясной продукции, отмечают в агентстве.

НКР ожидает восстановления спроса на мясо не раньше июля - августа текущего года.