Сербия возобновляет авиасообщение с 21 мая

БЕЛГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Полномасштабное возобновление авиасообщения начинается в четверг в Сербии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе белградского аэропорта, в этот день запланированы 12 международных рейсов.

"В четверг национальный авиаперевозчик Air Serbia начнет выполнять рейсы. С этого момента можно говорить об официальном восстановлении авиасообщения нашей страной. Запланировано 12 рейсов: шесть по маршруту Белград - Цюрих и обратно, четыре по маршруту Белград - Франкфурт и Франкфурт - Белград, а также два рейса по маршруту Белград - Абу-Даби. При этом 10 рейсов совершит Air Serbia, а еще два - Etihad Airways", - сообщил представитель пресс-службы воздушной гавани.

Отмечается, что первый самолет Air Serbia из Белграда в Цюрих торжественно проводит министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович, которая даст официальный старт возобновлению международного авиасообщения, приостановленного правительством страны 15 марта.

В ближайшем будущем авиасообщение также планируется восстановить со столицами Балканского региона - Подгорицей, Баня-Лукой, Скопье. При этом первым пассажирам придется столкнуться с повышенными мерами безопасности во время авиапутешествий. Обязательным является ношение защитной маски и перчаток, дезинфекция обуви, также пассажиры будут обязаны прибыть в воздушную гавань за три часа до вылета во избежание заражения в очередях.

Что касается тестирования на наличие вируса, то для вылетающих из Сербии пассажиров эта процедура не является обязательной. В то же время людям, въезжающим в республику, необходимо иметь отрицательный тест, сделанный не более трех суток назад, и разрешение специальной комиссии, одобряющей въезд иностранных граждан в Сербию. Для граждан Сербии, возвращающихся на родину, тест необязателен, однако в этом случае будет необходимо провести 14 дней в самоизоляции.

Количество случаев заражения коронавирусом в Сербии в настоящий момент достигло 10 833, число летальных исходов возросло до 235. За предыдущие сутки умер один человек, процент летальности составляет 2,17%, тестирование на вирус за сутки прошли 6 198 человек, у 100 из них анализ дал положительный результат, вылечились 5 067 человек. Число выявленных за сутки случаев резко увеличилось, во вторник сообщалось о 34 заразившихся, 234 умерших и 10 733 случаях заражения в целом. Всего в стране госпитализированы с коронавирусом 766 человек. С момента начала эпидемии тестирование прошел 196 881 человек.