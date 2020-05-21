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Банк Франции впервые использовал цифровую валюту для оплаты выпуска цифровых ценных бумаг

Ожидается, что в ближайшие недели французский Центробанк проведет также несколько других экспериментов

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Банк Франции, выполняющий роль центрального банка страны, провел успешные испытания в области использования цифровой валюты, впервые использовав технологию блокчейн для оплаты выпуска цифровых ценных бумаг. Об этом сообщается в среду на сайте финансового регулятора.

"С начала года Банк Франции экспериментирует с цифровой валютой, чтобы изучить вместе с партнерами потенциальный вклад новых технологий в улучшение работы финансовых рынков, в частности, межбанковских переводов, - говорится в коммюнике. - 14 мая Банк Франции успешно использовал блокчейн, разработанный его командой для экспериментов по использованию цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ), для оплаты выпуска цифровых ценных бумаг, осуществленного банком Societe Generale".

Отмечается, что в ближайшие недели французский Центробанк проведет ряд иных экспериментов в сотрудничестве с другими участниками рынка, в том числе по "использованию цифрового евро центрального банка в межбанковских расчетах". В Банке Франции отмечают повышенный интерес банковской и финансовой индустрии к подобным экспериментам и рассчитывают, что их результаты "станут важным вкладом <...> в более глобальные исследования, которые проводит Евросистема в области ЦВЦБ".

В декабре 2019 года Банк Франции сообщил о намерении протестировать собственную цифровую валюту в I квартале 2020 года. Президент финансового учреждения Франсуа Виллеруа де Гало сообщил в интервью газете Les Echos, что проект будет касаться только межбанковских переводов и не затронет розничные платежи для граждан. По его словам, этот эксперимент продиктован в том числе стремлением получить рычаг влияния для поддержки суверенитета национальной финансовой системы на фоне появления частных инициатив вроде проекта компании Facebook по запуску криптовалюты Libra.

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