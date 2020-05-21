Tesla отозвала иск против властей округа Аламида, поданный из-за запрета на работу завода

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Руководство Tesla отозвало иск против властей округа Аламида (штат Калифорния), который был подан ранее из-за их запрета на возобновление работы завода компании в городе Фримонт. Об этом свидетельствуют судебные материалы, поступившие в среду в распоряжение ТАСС.

Сторона обвинения "в лице компании Tesla через своего представителя отзывает исковую жалобу", указывается в документе, направленном в федеральный суд Северного округа штата Калифорния. При этом истцы не уточнили причину отзыва жалобы.

11 мая глава Tesla Илон Маск объявил о намерении открыть предприятие во Фримонте, несмотря на связанный с распространением коронавируса запрет администрации округа Аламида, на территории которого находится город. Бизнесмен уточнил, что местные власти разрешили возобновить производство ряду других производителей автомобилей, но только не Tesla. По его утверждению, руководство штата не возражало против скорого открытия завода компании во Фримонте, однако запрет на это наложил представитель округа. На фоне этого руководство Tesla подало судебный иск к властям округа с требованием отменить ограничения в отношении завода.

13 мая власти Аламиды разрешили компании начать постепенное возобновление работы завода. Днем ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Калифорнии разрешить Маску возобновить работу предприятия. Главным условием властей для открытия являлось соблюдение на заводе дополнительных необходимых мер предосторожности в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Изначально она специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.