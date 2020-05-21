Минвостокразвития: пандемия не сорвет планы по программам развития Арктики и ДФО

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Оптимизация расходов федерального бюджета, которая проводится сейчас из-за пандемии коронавируса, существенно не повлияет на исполнение госпрограмм по развитию Арктики и Дальнего Востока. Основные запланированные на 2020 год мероприятия будут выполнены, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Во вторник президент России Владимир Путин признал, что некоторые работы по нацпроектам и другим программам, возможно, не удастся выполнить в 2020 году, они будут отложены. При этом глава государства подчеркнул, что высвобождающиеся средства следует использовать там, где они нужнее всего.

"Все направления развития Дальнего Востока и Арктики, запланированные к реализации в 2020 году, будут реализованы. Указанная оптимизация расходов не окажет существенного влияния на достижение показателей госпрограмм", - сказал собеседник агентства.

В Минвостокразвития уточнили, что по предложениям Минфина РФ расходы на 2020 год по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" сокращены на 1,3 млрд рублей (2,4%). Ранее в марте правительство РФ утвердило изменения в госпрограмму развития ДФО. Финансирование на 2020 год было увеличено на 22,7%, до 54 млрд рублей.

По данным министерства, финансирование госпрограммы по развитию Арктической зоны РФ на 2020 год пока не было сокращено. При этом в ведомстве добавили, что перераспределение может произойти в дальнейшем. "С учетом влияния распространения новой коронавирусной инфекции на сроки реализации ряда мероприятий возможно дополнительное перераспределение средств внутри указанных государственных программ", - уточнили в ведомстве.