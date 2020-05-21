{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": объем наличных у россиян в условиях самоизоляции вырос на 362 млрд рублей

Наиболее существенный прирост наблюдался в марте, пишет газета со ссылкой на данные ЦБ
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Объем наличных средств у россиян с начала года увеличился на 362 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В период перед вводом режима самоизоляции - преимущественно в марте - наблюдался наиболее существенный прирост, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, этот процесс был связан с увеличением потребительских расходов (+2,6%), финансировавшихся в основном за счет сбережений, отток которых ускорился более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Это было связано с необходимостью финансировать повышенный спрос из-за распространения коронавируса", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
В Японии из-за пандемии произошло рекордное за 10 лет падение экспорта
При этом объем импорта Японии упал на 7,2%
Читать полностью