Доходы бюджета Саратовской области снизятся на 13% в 2020 году из-за пандемии

САРАТОВ, 21 мая. /ТАСС/. Доходы бюджета Саратовской области снизятся по итогам 2020 года на 13% из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства Саратовской области - министр финансов региона Вадим Ойкин.

"В целом объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области по итогам 2019 года составил 86,1 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей больше, чем в предшествующем году. В 2020 году в связи с введением ограничительных мер вследствие распространения коронавирусной инфекции стало ощутимым сокращение бюджетных доходов. Исходя из предварительных оценок влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики выпадающие доходы консолидированного бюджета области оцениваются по году в 13%", - сказал Ойкин.

Он уточнил, что снижение ожидается по всем основным доходным источникам: налогу на прибыль, на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, поступлениям от малого бизнеса.

По данным министерства экономического развития региона, с 1 апреля в Саратовской области для снижения экономических последствий в связи с распространением коронавирусной инфекции вводятся дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Так, для предпринимателей, оказавшихся в зоне риска, региональный Гарантийный фонд вдвое снизил плату за поручительство, а также вместо единовременного платежа теперь предусмотрена возможность рассрочки выплаты поквартально. Фонд микрокредитования вводит отсрочку по уплате основного долга, отменяет сбор за реструктуризацию и штрафные санкции за просроченную задолженность.

Время на восстановление экономики

Ойкин отметил, что при исполнении областного бюджета в настоящее время введены ограничительные меры, которые не коснулись первоочередных расходов, включая заработную плату и прочие выплаты персоналу, социальное обеспечение граждан, платежи на ОМС неработающего населения и иные социально значимые расходы. В полном объеме также исполняются обязательства, софинансируемые из федерального бюджета или иных целевых источников.

"На текущий момент правительство области не планирует привлекать кредиты для покрытия выпадающих доходов бюджета области в результате распространения коронавируса", - добавил Ойкин, пояснив, что решение о корректировке областного бюджета будет приниматься после распределения федеральным центром средств дополнительной финансовой поддержки.

При этом, по его словам, на восстановление экономики региона может понадобиться несколько лет. "Есть несколько вариантов, <…> в позитивном экономика вернется в норму во втором квартале 2021 года, в негативном - во втором квартале 2023 года", - отметил он.

Депутаты Саратовской областной думы приняли в ноябре прошлого года бюджет на 2020 год с доходами в 108,4 млрд рублей, расходами в 111,4 млрд рублей и дефицитом в 3 млрд рублей.