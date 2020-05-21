Резидент ТОР "Забайкалье" использует пустующую промзону для логистических услуг

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Компания "Дагаз", ставшая резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", воспользуется пустующей промышленной зоной в поселке Могойтуй для оказания логистических услуг. Об этом сообщили в четверг ТАСС в управляющей компании ТОР (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока - КРДВ).

"Компания "Дагаз" разместит в Могойтуйской промзоне парк грузовой техники. Мы, наконец, начали процесс ввода промышленной зоны в Могойтуе в работу. Это стало возможным благодаря территории опережающего развития Забайкалье", - сказали в управляющей компании.

По информации КРДВ, компания "Дагаз" готова приступить к созданию современного предприятия по оказанию услуг перевозки инертных грузов на ТОР "Забайкалье". Новый резидент намерен создать в поселке Могойтуй технопарк и укомплектовать его современными грузовыми машинами ведущих мировых производителей.

"После включения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) экономическая активность в регионе увеличилась, стали появляться новые предприятия, в том числе строительные, а значит потребность в компаниях, способных оказывать качественные услуги по перевозке инертных грузов, тоже возросла. Мы будем приобретать грузовой транспорт, рассчитанный на физические свойства данных строительных материалов", - приводятся в сообщении слова директора компании "Дагаз" Сергея Лаврова.

Инвестор планирует приобрести 15 единиц техники и арендовать до 20 грузовиков. Объем капитальных вложений составит не менее 187,5 млн рублей, реализацией проекта фирма займется по соглашению с КРДВ. Новый резидент ТОР намерен на первом этапе создать 38 рабочих мест с последующим их увеличением до 138. Компания уже вложила в экономику региона 55 млн рублей.

Строительство Могойтуйской промзоны стоимостью 500 млн рублей началось в 2007 году по федеральной программе. К началу 2011 года там построили административное здание, гостиницу, общежитие, водонапорную башню и котельную. Еще в 2012 должны были запустить первые производства по сборке оргтехники, бытовой техники и башенных кранов. Но производство не было запущено, промзона оказалась не востребована.

ТОР в Забайкалье

Территория опережающего развития "Забайкалье" создана в августе 2019 года. Это стало возможным после того, как в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. По данным краевых властей, ее резидентами стали 14 компаний. Общий объем инвестиций составил 116 млрд рублей, при этом предусмотрено создание 5 тыс. рабочих мест.

В числе тех проектов, которые уже вошли в ТОР, - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе. В марте 2020 года стало известно, что границы ТОР расширят для двух новых проектов. Потенциальные инвесторы рассчитывают оборудовать комплекс для перевалки и хранения сжиженного природного газа и нефтепродуктов в Забайкальске и наладить в Чите выпуск стальных помольных шаров и лопат для промышленных предприятий.

Первое предприятие в ТОР "Забайкалье" - завод по производству топливных гранул (пеллет) - начало работать 1 мая.