Эксперты рассказали, как работает фермерский бизнес в условиях пандемии

Животноводство, выращивание тепличных культур и деятельность, связанная с посевными работами, отнесены к предприятиям непрерывного цикла, не попали под ограничительные меры и не были остановлены.

Снижение спроса на продукцию агропромышленного комплекса в стране не будет значительным и не очень скажется на состоянии отрасли, заявил 20 мая на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности президент России Владимир Путин.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Большинство предприятий в сельском хозяйстве не были затронуты ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, поэтому отмечают минимальный ущерб для своей деятельности. Они осваивают онлайн-торговлю и в качестве точки роста видят экспорт продукции, сообщили опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений и агрокомпаний.

В связи с этим, несмотря на некоторые трудности, потери для этой сферы из-за пандемии оказались минимальными. "Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова сейчас получает немного обращений по проблемам в сфере сельского хозяйства. Пока нет сведений о том, что предприятия этой отрасли сильно потеряли в выручке. По всей стране потери в пределах 10%", - сообщил ТАСС советник уполномоченного Антон Свириденко.

Первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин также считает, что в целом состояние сельскохозяйственной отрасли "достаточно хорошее". "Отрасль сельского хозяйства имеет свою специфику - непрерывность и возможность работать тогда, когда другие такой возможности не имеют. Проблемы есть у тех предприятий, которые были ориентированы на ресторанный бизнес и отели. У тех же, кто был ориентирован на сетевую розницу, проблем практически нет", - отметил он.

Наибольшие трудности испытывают сейчас производители дорогостоящих продуктов с высокой себестоимостью производства, заметил председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива "Новгородский аграрий", член новгородского регионального отделения "Деловой России" Денис Павлюк. "Это распространяется на коллег, ведущих деятельность в зоне рискованного земледелия, производителей овощей закрытого грунта или занимающихся племенным животноводством. Ведь им необходимо много вкладывать, чтобы получить конкурентоспособный продукт", - пояснил он свою точку зрения.

Выиграть при пандемии

Предприниматели, занятые в отрасли, также говорят о незначительном ущербе, а некоторые даже выходят из пандемии со знаком "плюс".

"Мое предприятие ничем не пострадало, посевная компания проходит без изменений. Цена на приемлемом уровне, лишь бы сегодня составляющие затрат не были увеличены - не выросли в цене удобрения, горюче-смазочные материалы", - сказал ТАСС директор фермерского хозяйства в Косихинском районе Алтайского края Владимир Устинов.

О посевной "без отклонений и срывов" рассказал агентству и гендиректор хозяйства "Суворовское" во Владимирской области Сергей Трутнев.

Руководитель одной из крупнейших в Югре птицефабрик "Белоярочка" Артем Яснюк рассказал, что не только не сокращает производство, а даже планирует увеличение к 2022 году - с 6 тыс. тонн охлажденного мяса до 18 тыс. тонн. Его компания владеет сетью торговых павильонов в Сургуте, а "люди в условиях пандемии предпочитают закупаться рядом с домом".

Тем не менее, он, как и другие представители отрасли, не исключает, что последствия кризиса догонят агросферу позже - когда придет время закупать семена, корма, средства для защиты растений, обновлять технику и организовывать логистику. Яснюк отметил, что у компании есть завод комбикормов, но их компоненты подорожали на 20-30%, а на некоторые ветеринарные препараты - на 100%.

Некоторые предприимчивые аграрии в период пандемии сумели переориентироваться на интернет-продажи. Например, фермер из Камызякского района Астраханской области Александр Прелов за это время не только наладил сбыт продукции онлайн, но и увеличил прибыль. Продажа клубники через онлайн-площадку увеличила его ежедневный оборот со 100 кг до 250-300 кг, а прибыль - до 100 тыс. рублей в сутки, поэтому в ближайшее время он намерен попробовать наладить онлайн-продажу риса, овощей, а также рыбы и раков.

Действительно пострадавшие

К наиболее пострадавшему бизнесу в сельхозотрасли можно причислить производителей дорогостоящих продуктов с высокой себестоимостью, поставщиков продукции в рестораны и другие предприятия общепита, которые в период пандемии оказались закрыты.

Так, в Ростовской области кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил по производителям рыбы, особенно в премиальном сегменте. "Мы выращиваем русского осетра, бестера (гибрид белуги и стерляди - прим. ТАСС), стерлядь и форель. В плане продаж сейчас никакого движения нет. Наш продукт не относится к повседневным товарам, а рестораны не работают", - посетовал представитель небольшого хозяйства, выращивающего осетровых в Ростовской области, Павел Иванов. Предприниматель при этом отметил, что сворачивать бизнес не собирается.

Хозяйства в малых населенных пунктах видят проблему в закрытии рынков и ярмарок, которые были главными точками продаж их продукции. "Рынки Новосибирской области закрыли 15 апреля в населенных пунктах с населением свыше 30 тысяч человек, и это отразилось на малых подсобных хозяйствах - люди вынуждены торговать фактически на улице", - переживает глава хозяйства "Новый колхоз" Барабинского района Новосибирской области Константин Терещенко.

По словам главы крестьянского фермерского хозяйства Тюменской области Татьяны Евтушковой, в ее хозяйстве на 100 коров тоже появилась проблема - задержка оплаты за молоко от сыроваренных компаний премиум-сегмента, которые не могут реализовать свою продукцию.

Меры поддержки

Необходимость господдержки для тех или иных предприятий в сфере агропромышленного комплекса нужно определять, исходя, прежде всего, из критерия падения выручки, считает Свириденко.

"Ранее наш аппарат уполномоченного предлагал президенту и правительству оказывать господдержку тем субъектам малого и среднего бизнеса, которые потеряли более 30% выручки за март-апрель. Как раз в сельском хозяйстве введение такого критерия стало бы хорошим решением: помогать не целой отрасли, а конкретным компаниям и предпринимателям", - отметил он.

При этом перспектив на то, что правительство РФ примет решение распространить меры господдержки на всю сельхозотрасль, пока не видится, считает Свириденко. "Однако поддержка может быть оказана на региональном уровне. Так, каждый регион может уменьшать единый сельхозналог с 6% до 0%, изменять ставку земельного налога, предоставлять отсрочку по выкупу муниципального имущества", - пояснил собеседник агентства.

С критерием оказания господдержки согласен первый вице-президент "Опоры России". "Если выручка предприятия упала на 30-50%, то оно должно быть в системе мер поддержки, которые уже отработаны. Самыми полезными для них могли бы стать перенос сроков выплат по кредитам - кредитные отсрочки или каникулы до сбора нового урожая. Чтобы все платежи по кредитам можно было платить, когда компании начнут получать деньги за урожай. Нужно сделать такие же каникулы и для тех предприятий, кто брал в лизинг сельхозоборудование", - перечислил он.

Падение курса национальной валюты, по его мнению, увеличивает конкурентоспособность продукции российского производства. "Импорта становится меньше, он становится менее выгодным и, соответственно, возможности для реализации продукции отечественных производителей увеличиваются. И возникает дополнительное стремление экспортировать. Здесь разнонаправленная динамика, и, возможно, Россия может от этого даже выиграть" - полагает Корочкин.

Член генерального совета "Деловой России" Максим Ельчищев считает, что для помощи сельхозпроизводителям нужно стимулировать потребительский спрос. "Для сельхозпродукции не так важно, кто ее покупает: ресторан, рынок или магазин. Важно, что продукт так или иначе попадает к конечному потребителю. Конечно, в условиях режима самоизоляции снизилась стимуляция спроса и покупательская способность населения, что сказывается на предприятиях сельскохозяйственной отрасли. Дальнейшая их судьба будет зависеть исключительно от платежеспособности населения," - убежден он.