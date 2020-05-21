В ВТБ заявили, что интерес к кредитным каникулам в первой половине мае снизился на треть

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ зафиксировал в первой половине мая уменьшение числа обращений по кредитным каникулам на треть. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"С 1 по 15 апреля в ВТБ поступило 87 тысяч обращений клиентов за кредитными каникулами, с 15 по 30-е - уже 72 тысячи, а с 1 по 15 мая - 55 тысяч. Таким образом, динамика заявок сейчас уже на 36% ниже по сравнению со стартом программы. Наибольшее снижение спроса (18%) в апреле отмечается на ипотеку, а в мае - на автокредиты (43%). При этом пик по объему заявок пришелся на вторую половину апреля - свыше 84 млрд рублей, в первой половине апреля и мая этот показатель составил более 50 млрд", - отмечается в сообщении.

Всего ВТБ одобрил около 200 тыс. заявок на сумму почти 170 млрд руб., что составляет около 90% от общего числа принятых обращений.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В соответствии с принятыми нормами, заемщики могут обратиться к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.