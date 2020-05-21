В России разработали дорожную карту по поддержке малого бизнеса в 2020 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с организациями развития разработала дорожную карту по реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2020 год с учетом влияния последствий пандемии коронавируса на деловую активность. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВЭБ.РФ.

В реализации дорожной карты участвуют Корпорация МСП, ДОМ.РФ, фонд Моногорода.рф, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, VEB Ventures, а также "Опора России" и Торгово-промышленная палата.

"Среди предусмотренных мер - формирование системы продвижения продукции отечественных малых и средних предприятий через сервисы и инфраструктуру крупных торгово-логистических партнеров ("Почта России", Wildberries, X5 Retail Group, "Метро кэш энд кэрри Россия"). Документом предусмотрена разработка специальных финансовых продуктов для предпринимателей, развитие онлайн-кредитования через дочерние банки организаций развития (МСП банк, Банк ДОМ.РФ), реализация акселерационных и образовательных программ", - отмечается в сообщении.

В частности, планируется создание льготного кредитного продукта с участием МСП банка для индивидуальных предпринимателей и самозанятых с реализацией через отделения "Почта Банка", а также запуск специального кредитного продукта для предпринимателей, которые работают по франшизе. Особое внимание уделено расширению программы финансирования проектов по развитию современной городской экономики и комфортной городской среды, уточнили в пресс-службе. Сейчас организации развития активно участвуют в реализации правительственных мер поддержки МСП. В частности, ВЭБ.РФ предоставил поручительства коммерческим банкам для беспроцентного кредитования МСП для поддержки занятости. К настоящему моменту такие поручительства предоставлены 15 банкам, их объем составляет 100 млрд рублей.

"Мы выстраиваем совместную работу организаций развития таким образом, чтобы помочь предпринимателям как можно скорее пройти этап временного сжатия спроса и восстановления. Главное - как можно быстрее перейти к этапу развития. Именно от предпринимательской инициативы во многом зависит возобновление нормального функционирования экономики, работа кооперационных цепочек, старт новых инвестиционных проектов в городах как эпицентрах деловой активности", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводит пресс-служба.

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. В периметр координации ВЭБ.РФ входят крупнейшие институты развития страны: Российский экспортный центр, ДОМ.РФ, Корпорация МСП, Фонд развития Дальнего Востока, Фонд Моногорода.рф.