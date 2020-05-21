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"КамАЗ" запустил продажи флагманской модели грузовиков нового поколения K-5

Автомобили появятся в региональных дилерских центрах в мае - июне
Магистральный тягач "Камаз-54901" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Магистральный тягач "Камаз-54901"
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "КамАЗ" начал продажи флагманской модели грузовиков нового поколения К-5 - магистрального тягача "Камаз-54901". Автомобили появятся в региональных дилерских центрах в мае - июне, говорится в сообщении автопроизводителя.

"Производство автомобилей "КамАЗ-54901 было запущено в 2019 году. До старта продаж партии новых тягачей были переданы нескольким крупным перевозчикам для тестовой эксплуатации, модель испытана в реальных условиях перевозок и доработана производителем по отзывам потребителей. В результате в 2020 году компания выводит на рынок уже проверенный продукт", - отметили в "КамАЗе" .

Магистральный тягач оснащен камазовским двигателем нового типа - рядным Р6 мощностью 450 лошадиных сил, а также автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. "Ход грузовика сравним с управлением легковым автомобилем", - подчеркнули в компании. - По сравнению с предыдущим поколением автомобилей семейства К4 применение передовых технических решений позволило снизить расход топлива на 10% (30 л на 100 км)".

Также новая модель уже в базовой комплектации оснащена современной мультимедийной системой, которая дает возможность пользоваться навигацией, выходить в интернет, считывать параметры автомобиля, и системой спутникового мониторинга транспорта "ИТИС-КамАЗ"".

На автомобиль распространяется действие государственной программы льготного лизинга "Российский тягач".

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