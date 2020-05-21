Минсельхоз поддержал создание пчеловодческих кооперативов во всех регионах России

ТАСС, 21 мая. Минсельхоз выступает за создание пчеловодческих кооперативов во всех субектах Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, который провел совещание по этому вопросу.

"Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам создания кооперативных объединений малых производителей меда. Джамбулат Хатуов подчеркнул, что кооперативные объединения должны быть сформированы в каждом субъекте", - отмечается в сообщении.

По мнению представителей министерства, создание таких кооперативов способствует доступу пчеловодов к товарным рынкам, позволяет формировать крупные партии продукции, использовать существующие механизмы государственной поддержки. Такие объединения уже созданы в Липецкой, Курской, Белгородской, Кемеровской и Омской областях.

Как подчеркнул Хатуов, от стабильного состояния подотрасли зависит не только рост объемов производства продуктов пчеловодства, но и опыление энтомофильных культур, что способствует увеличению урожаев, повышает питательные и вкусовые качества растениеводческой продукции.

Минсельхоз регулярно проводит мониторинг субъектов по созданию региональных реестров пчеловодов. Как сообщили в министерстве, положительная работа в этом направлении в Белгородской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Новосибирской областях, Башкортостане, Татарстане и Удмуртии, а также в Алтайском и Забайкальском краях. Вместе с тем ряд регионов не в полном объеме выполнил рекомендации ведомства.

Кроме того, по словам первого замминистра, необходимо организовывать эффективную работу по недопущению гибели пчел в условиях растущей фитосанитарной нагрузки при обработке сельскохозяйственных культур.