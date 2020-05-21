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В СФ готовят законопроект об уголовной ответственности за "серые зарплаты" любого размера

В настоящее время уголовное наказание предусмотрено за "серые зарплаты" в размере 100 тыс. рублей и выше
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам планирует подготовить законопроект об уголовной ответственности для руководителей компаний за выплату "серых зарплат" вне зависимости от суммы, сообщил ТАСС в четверг глава комитета Анатолий Артамонов.

"Необходимо усилить борьбу с так называемой "серой зарплатой". Комитет собирается подготовить законопроект о привлечении руководителей таких компаний к уголовной ответственности вне зависимости от суммы выплат", - пояснил сенатор.

Артамонов не уточнил, какой именно вид уголовной ответственности будет предлагаться в законопроекте для работодателей.

Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание предусмотрено для тех работодателей, которые выплачивают сотрудникам "серую зарплату" в размере 100 тыс. рублей и выше. Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Сенатор направил свое предложение в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссия
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