В Великом Новгороде запустили установку гранулирования карбамида

ТАСС, 21 мая. "Акрон" запустил на своей площадке в Великом Новгороде новую установку гранулирования карбамида. Об этом говорится в сообщении компании.

"Запущенная установка дополнит наш продуктовый портфель премиальным гранулированным карбамидом, который широко востребован по всему миру. Кроме того, повышается производственная гибкость и появляется возможность лучше подстраиваться под нужды рынка, переключаясь на выпуск наиболее востребованного в конкретный момент времени продукта", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании Александра Попова.

Он также отметил, что завершение глубокой модернизации агрегата Карбамид №6 с увеличением его мощности до 1,9 млн тонн в год в 2021 году сделает "Акрон" "крупнейшей площадкой по выпуску карбамида не только в России, но и в Европе".

Мощность установки 700 тыс. тонн продукции в год. Компания также дополнительно построила склад для хранения готовой продукции на 15 тыс. тонн карбамида.

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж". Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманский области и реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае. Группе принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония) - и сбытовые сети в России и Китае.