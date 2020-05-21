Первый день Startup Village собрал более 30 тыс. участников

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ежегодная международная технологическая конференция Startup Village LiveStream в день старта собрала на виртуальной площадке более 30 тыс. участников. Об этом в четверг на открытии форума заявил председатель Совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

"Нам еще придется уточнить точные цифры, но, по нашим оценкам, более 30 тысяч участников сегодня собрались, чтобы в онлайн-формате провести это замечательное мероприятие", - сказал Вексельберг.

Ежегодная международная технологическая конференция Startup Village LiveStream, организованная фондом "Сколково", проходит 21-22 мая. Ожидается, что виртуальная площадка форума соберет 200 мировых экспертов и 1 тыс. инвесторов, почти 400 стартапов принимают участие в виртуальной интерактивной выставке проектов Startup Bazaar. Традиционной частью конференции также станет финал конкурса технологических стартапов, который в этом году предусматривает четыре направления - IT, BioTech, Industrial Tech, Energy Tech, финалисты будут бороться за призовой фонд в размере 24 млн рублей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конференции.

"Startup Village проходит в день, когда 10 лет назад появился фонд "Сколково". Это для нас важная и чувствительная дата. Никто не мог предвидеть, что нам придется отмечать этот праздник в таких условиях, и мы переживали - соберем ли большую аудиторию", - добавил он.

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в своем приветственном слове пожелал участникам форума найти общие решения по формированию новых моделей бизнеса и развития инновационных продуктов, которые позволят бизнесу двигаться вперед в условиях кризиса.

"Надеюсь, на Startup Village мы все вместе друг другу поможем. Конечно, правительство и президент РФ уже объявили о множестве мер поддержки и малого бизнеса и крупных компаний. Но большую часть работы предстоит сделать <…> нам всем вместе. От усилий каждого человека будет зависеть и судьба проектов, и бизнеса, и людей в целом. Так что давайте поработаем", - заключил он.