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Пандемия коронавируса нового типа

Apple добавила в обновленную операционную систему функции, полезные в условиях пандемии

Новая версия iOS 13.5 уже доступна для скачивания
Описание
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Американская корпорация Apple представила обновление операционной системы iOS, которое содержит ряд функций для более удобного пользования мобильными устройствами во время пандемии коронавируса.

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Новая версия iOS 13.5 уже доступна для скачивания. Обновление позволит поддерживать технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом, которую Apple разработала совместно с Google для взаимодействия устройств iOS с операционной системой Android. При этом технологические гиганты обещают не нарушать принцип неприкосновенности личной жизни зараженных и их знакомых.

Однако специальные приложения, которые смогут работать на базе данной технологии, нужно будет скачивать дополнительно. По замыслу Apple, такие приложения должны создавать заинтересованные в этом министерства здравоохранения различных стран.

Кроме того, на iOS 13.5 усовершенствован групповой видеочат Facetime, а также появилась функция распознавания медицинской маски на лице. Благодаря этому Face ID не будет пытаться заново сканировать лицо пользователя для входа в систему, а сразу перебросит его на ввод пароля.

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