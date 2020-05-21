Число заявок от IT-стартапов на вступление в "Сколково" выросло на 50%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Представители фонда "Сколково" зафиксировали увеличение числа заявок от IT-стартапов во время пандемии примерно на 50% в неделю. Об этом в четверг в ходе онлайн-конференции Startup Village LiveStream сообщил вице-президент фонда "Сколково" Константин Паршин.

"Есть статистика совсем простая - это количество заявок, которые подают новые проекты, приходящие в "Сколково", конкретно в IT-кластер. И здесь цифры такие: порядка 15 заявок в среднем каждую неделю было где-то два года назад, на конец 2019 года - это было 50 заявок в неделю. И начиная с периода пандемии - минимум 75 заявок в неделю", - сказал Паршин.

По его словам, вызванный пандемией коронавирусной инфекции кризис оказался сильнейшим толчком для цифровизации - как для самих технологических стартапов, так и для потребителей. Так, даже те люди, которые ранее не использовали цифровые решения и контент, сейчас вынуждены это делать. В качестве примера он привел сколковские стартапы, связанные с технологиями дистанционного образования, у который сейчас рост потребления вырос в 5-7 раз.

Ежегодная международная технологическая конференция Startup Village LiveStream, организованная фондом "Сколково", проходит 21-22 мая. Ожидается, что виртуальная площадка форума соберет 200 мировых экспертов и 1 тыс. инвесторов, почти 400 стартапов принимают участие в виртуальной интерактивной выставке проектов Startup Bazaar. Традиционной частью конференции также станет финал конкурса технологических стартапов, который в этом году предусматривает четыре направления - IT, BioTech, Industrial Tech, Energy Tech, финалисты будут бороться за призовой фонд в размере 24 млн рублей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конференции.