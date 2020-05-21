Компания Haima в 2020 году построит на Хайнане свою первую заправку для авто на водороде

ХАЙКОУ /Китай/, 21 мая. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Haima в течение текущего года построит на Хайнане свою первую заправочную станцию для автомобилей на водородном топливе. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как рассказал журналистам представитель компании, первые транспортные средства с аккумулятором, работающим на таком перспективном источнике возобновляемой энергии, появятся на острове в 2021 году. Предполагается, что уже к 2025 году в коммерческую эксплуатацию на территории провинции будет запущено порядка 2 тыс. подобных средств передвижения.

"К этому времени на Хайнане появится пять водородных заправок <...> Мы планируем ускоренными темпами разработать новые виды продукции и содействовать ее запуску в массовую эксплуатацию", - уточнил он.

Согласно планам компании, в ходе реализации проекта будут использованы технологии искусственного интеллекта и интеллектуальная платформа сетевого управления. Инвестиции в развитие этой многообещающей программы превысят $1,4 млрд.

Власти Хайнаня к 2030 году собираются полностью запретить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями и будут поощрять активное внедрение экологически чистых транспортных средств, содействовать развитию сопутствующей инфраструктуры. В соответствии с официальным планом, на дорогах острова вскоре должно появиться множество машин на электрическом приводе. Ожидается, что через 10 лет в провинции будут построены более 940 тыс. зарядных станций, а число авто на альтернативных источниках энергии составит около 1 млн штук.