Дитрих: руководство АЭВТ не способствует выработке санитарных норм на транспорте

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минтранс и Роспотребнадзор совместно работают над утверждением правил санитарной безопасности на всех видах транспорта, в том числе и в самолетах. Вместе с этим руководство Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которое направило в Минтранс письмо с просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора, "не понимает всю сложность момента" и не способствует выработке санитарных норм. Об этом ТАСС заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Минтранс России в ежедневном режиме работает с Роспотребнадзором для подготовки и утверждения правил санитарной безопасности на транспорте, в том числе на борту воздушных судов. Идет конструктивная совместная работа, направленная на выработку разумных правил работы транспорта в этот непростой период. Ведомства ищут пути решения, обеспечивающие как безопасность пассажиров, так и интересы перевозчиков. Руководство АЭВТ, судя по всему, не в курсе этого процесса, не понимает всю сложность момента. Соответственно, появляются обращения АЭВТ, не способствующие конструктивному взаимодействию транспортников и Роспотребнадзора. Надеюсь, они не помешают нам в дальнейшей работе с Роспотребнадзором", - сказал он.

Ранее сегодня газета "Коммерсант" сообщила, что АЭВТ попросила Дитриха инициировать обсуждение вопроса об отмене рекомендаций Роспотребнадзора по обеспечению социальной дистанции в самолетах. В обращении АЭВТ также уточняется, что реализация мер, предложенных Роспотребнадзором, приведет к резкому подорожанию авиабилетов, а также к сокращению числа рейсов, в основном местных и региональных авиакомпаний.

Как отмечает газета, рекомендации Роспотребнадзора "в течение недели могут принять форму решения главного санитарного врача и в этом случае станут обязательными для всех перевозчиков".

Ранее Роспотребнадзор представил рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии. Среди предписанных мер - обеспечение социальной дистанции в самолетах. Согласно им, количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест.

При этом Дитрих ранее говорил, что необходимую рентабельность рейса обеспечивает загрузка самолета на 72-75%.