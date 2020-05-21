Разработки 130 компаний "Сколково" применяются для борьбы с пандемией

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Продукты и решения 130 компаний фонда "Сколково" могут применяться для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг в ходе онлайн конференции Startup Village LiveStream "20 сообщил вице-президент фонда "Сколково" Константин Паршин.

"Мы в "Сколково" собрали каталог решений, - никто не готовил свои продукты именно для текущей ситуации, - но оказалось, что уже более 130 компаний-участников "Сколково" мы отобрали в каталог. Это продукты, которые адаптированы и могут использоваться в целом спектре задач, который относится к здоровью, но не только", - сказал Паршин.

По его словам, есть понимание, что с текущей ситуацией придется жить еще минимум год, поэтому основной фокус, который сейчас делает "Сколково", - помочь бизнесу, государственным и частным компаниям, а также гражданам максимально адаптироваться к новой реальности.

"Мы отобрали решения резидентов "Сколково", например, для промышленных предприятий, которые необходимо внедрять, чтобы адаптироваться к текущей ситуации. И здесь не только удаленное рабочее место и управление компанией, но и работа на тех объектах, где исключить присутствие людей полностью нельзя", - пояснил вице-президент.

Ежегодная международная технологическая конференция Startup Village LiveStream, организованная фондом "Сколково", проходит 21-22 мая. Ожидается, что виртуальная площадка форума соберет 200 мировых экспертов и 1 тыс. инвесторов, почти 400 стартапов принимают участие в виртуальной интерактивной выставке проектов Startup Bazaar. Традиционной частью конференции также станет финал конкурса технологических стартапов, который в этом году предусматривает четыре направления - IT, BioTech, Industrial Tech, Energy Tech, финалисты будут бороться за призовой фонд в размере 24 млн рублей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конференции.