Суд в Петербурге начал процедуру банкротства структуры ретейлера "Юлмарт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении структуры ретейлера "Юлмарт" - "Юлмарткет", которая занималась операционной деятельностью ретейлера. Об этом говорится в определении суда.

"Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью "Юлмаркет" процедуру банкротства - наблюдение", - говорится в документе.

Компания подала иск о собственном банкротстве в январе этого года. Собственный долг перед кредиторами компания оценила в 4,4 млрд рублей. Сам "Юлмарт" ранее также попал под процедуру наблюдения. В этом году суд в Петербурге прекратил наблюдение и признал ретейлера банкротом.

В арбитраже Петербурга также рассматривается еще один иск о признании банкротом структуры "Юлмарта" - "Юлплейс".

"Юлмарт" - российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Совладельцы ретейлера также являются участниками судебных разбирательств, в частности Дмитрий Костыгин является фигурантом уголовного дела в сфере кредитования. До ноября 2018 года он находился под домашним арестом, однако затем его отпустили под залог. В сентябре 2019 года банк ВТБ подал иск с требованием признать Костыгина банкротом. Еще один совладелец "Юлмарта" Михаил Васинкевич ранее был признан банкротом по иску Костыгина.