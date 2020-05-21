Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома, в том числе на льготное автокредитование и лизинг. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что кабмин продолжает поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавируса.

"По поручению президента выделим 25 млрд рублей на поддержку автопрома. Из них 5 млрд рублей направим на закупку автомобилей скорой помощи, - сказал премьер. - Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд госкорпораций и компаний с госучастием".

Мишустин также рассказал, что по поручению президента кабмин выделит Мурманской области 970 млн рублей на строительство и оснащение полевого госпиталя МЧС. "В регионе сложилась непростая ситуация, очень много людей заболели коронавирусом и нуждаются в оперативной и качественной медицинской помощи", - отметил премьер.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства, речь идет о строительстве быстровозводимого полевого госпиталя МЧС в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области, где на территории вахтового жилого города был выявлен очаг коронавируса. Модульная конструкция госпиталя позволит соблюсти все требования к устройству и режиму работы инфекционного стационара, обеспечить поточно-пропускную систему приема заболевших, а также их размещение в количестве до 700 человек. Срок возведения госпиталя составляет две недели.