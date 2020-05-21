Мишустин назначил Илью Лазарева замруководителя Роспечати

Госдума увеличила до 5 лет сроки предоставления бюджетных кредитов из бюджета регионов

Авторы закона уточнили, что это позволит приостановить рост муниципального долга, сократить объемы коммерческих заимствований, а также расходы на их обслуживание

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