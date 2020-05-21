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Мишустин назначил Илью Лазарева замруководителя Роспечати

Ранее он занимал в Роспечати должность начальника управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ильи Лазарева заместителем руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Лазарева Илью Олеговича заместителем руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям", - говорится в документе.

Ранее Лазарев занимал в Роспечати должность начальника управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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