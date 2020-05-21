Госдума приняла во II чтении законопроект о мерах поддержки экономики при пандемии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Документ был внесен правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая.

Законопроект разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Как рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в подготовке ко второму чтению были задействованы 12 комитетов Госдумы, потому что это "действительно очень большой законопроект".

Среди важных принятых поправок Макаров назвал норму, согласно которой субъекты МСП получают право на отсрочку платежей на срок от шести месяцев до года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. "Это очень важно для поддержки бизнеса", - указал Макаров.

Также, по его словам, поправки касаются самозанятых. "Помимо того, что в налоговом законодательстве самозанятым гражданам предлагается вернуть те налоги, которые они уплатили в прошлом году, предлагается предоставить им сумму в размере МРОТ на уплату уже в 2020 году налога на профессиональный доход". Речь идет о сумме в 12 тыс. 130 рублей.

Ряд лицензий продлят автоматически

Проектом закона предлагается автоматически продлить аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, ряд разрешений в сфере туризма (свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей). Кроме того, законопроектом предлагается продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси.

Также предложено продлить аттестации аварийно-спасательных служб и сроки действия разрешительных документов в области охраны окружающей среды. Согласно законопроекту, могут продлить сроки действия результатов проведения специальной оценки условий труда и сертификатов экспертов на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.

Согласно поправкам ко второму чтению, правительство РФ предлагает перенести с 13 февраля 2021 года на 1 января 2022 года вступление в силу нормы закона, согласно которой компании и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся обработкой, а также скупкой лома и отходов драгоценных металлов, обязаны получить лицензию. Ранее предполагалось, что обязательное лицензирование переработки, а также скупки драгоценных металлов заработает с 13 февраля 2021 года. До этой даты компании и ИП, которые занимаются этим бизнесом, обязаны были либо получить лицензию, либо прекратить деятельность.

Ваучеры вместо денег за билеты

Проект закона предусматривает, что правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другой транспорт могут быть изменены при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Вносятся изменения в Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и в Устав железнодорожного транспорта. При введении режима повышенной готовности или режима ЧС, например, авиаперевозчики смогут "установить особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством РФ". Аналогичные изменения вносятся в части железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта.

Ранее ряд авиакомпаний уже заявили о желании узаконить ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.

В связи с пандемией коронавируса законопроект также устанавливает, что правительство РФ вправе устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности отмены либо переноса бронирования в гостиницах и иных средствах размещения. Так, могут быть изменены основания, порядок, сроки и условия переноса броней или возврата клиентам денежных средств за них.

Кроме того, правительство РФ может получить право на 2020-2021 годы устанавливать особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. Речь идет об изменении оснований, порядка, сроков и условий возврата туристам денежных сумм, уплаченных за турпродукт, или о предоставлении в иные сроки равнозначного турпродукта. Изменения могут вноситься в договор о турпродукте, сформированном туроператорами как в сфере внутреннего и въездного, так и выездного туризма.

Также правительство РФ может получить право изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператоров в сфере выездного туризма в фонд персональной ответственности туроператора, а также уменьшать размер такого взноса.

Поддержка МСП

Документ предусматривает право правительства РФ устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в случае, если они помимо основной деятельности также осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Кроме того, законопроектом предусмотрены особенности формирования Единого реестра субъектов МСП в 2020 году: хозяйствующие субъекты, соответствующие предъявляемым к МСП требованиям, но не предоставившие в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки, смогут попасть в этот реестр при условии ее предоставления до 31 мая 2020 года.

Предусматривается также отсрочка по уплате штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней (сейчас эта отсрочка составляет 60 дней).

Меняются сроки аккредитации удостоверяющих центров

Документ также переносит с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года срок вступления в силу положений, касающихся аккредитации и функционирования доверенных третьих сторон, удостоверяющих центров, осуществляющих хранение ключей подписи и позволяющих дистанционно ими управлять (облачная квалифицированная подпись), участие в процедуре аккредитации специальной правительственной комиссии, а также положений, связанных с применением специальных структурированных электронных машиночитаемых доверенностей.

Одновременно законопроектом предполагается закрепить положения о том, что удостоверяющие центры, аккредитованные до 1 июля 2020 года, вправе создавать и выдавать вплоть до 1 декабря 2021 года. квалифицированные сертификаты, которые будут действовать до истечения срока, на который они выданы, но не более чем до истечения срока аккредитации таких удостоверяющих центров и не позднее чем до 1 января 2022 года.

Законопроектом предлагается приостановить до 31 декабря 2021 года действие нормы закона "О Всероссийской переписи населения" в части периодичности проведения Всероссийской переписи населения (не реже одного раза в 10 лет).

Из конфискованного спирта смогут производить антисептики

Одним из положений проекта документа предлагается направлять конфискованный спирт на переработку. "В случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, направляются на переработку и (или) использование", - говорится в тексте законопроекта.

При этом уточняется, что изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция обычно являются предметом административного правонарушения, а также сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, средства укупорки потребительской тары, используемые для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральные специальные марки и акцизные марки (в том числе поддельные) для маркировки алкогольной продукции, подлежат уничтожению по решению суда.

Предполагается, что конфискованный спирт может быть направлен в регионы для производства антисептиков в условиях коронавируса, если у регионов существует соответствующая потребность.

Рост пособия на детей

В соответствии с одной из поправок, минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3 375 до 6 752 рублей. Поправка была внесена группой парламентариев от "Единой России" во главе с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. Вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком предложил 11 мая президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.

Поправкой также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Особенности ГИА и оказания медпомощи

Согласно законопроекту, правительство также получит право устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Одной из таких особенностей станет возможность признать результаты промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования. Правительство также может получить право устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджета.

Помимо этого, правительство может получить право устанавливать особенности оказания медицинской помощи. Изначально предполагалось, что правительство получит право устанавливать порядок оказания медпомощи в том числе с использованием телемедицинских технологий. Однако ко второму чтению профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам уточнил, что правительство при угрозе распространения заболевания будет устанавливать особенности организации в медпомощи в целом, а также порядок сбора и учета информации о распространении опасных заболеваний и состав такой информации.

Не вошедшие в документ поправки направят в кабмин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил журналистам, что в ходе работы над законопроектом поступило большое количество поправок, как от правительства, так и от депутатов Госдумы.

"Те поправки, что не войдут в итоговый текст закона, но, на наш взгляд, заслуживают внимания и дальнейшей проработки, мы обобщим и отразим в постановлении Госдумы, которое будет принято вместе с законом в третьем чтении и направлено в правительство, чтобы министерства и ведомства также их рассмотрели и учли в своей работе. Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса", - добавил Володин.