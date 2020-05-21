В Карелии с 1 июля начнет действовать налог на профессиональный доход

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Карелии проголосовали в первом и втором, окончательном, чтении за введение в республике налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года. Процедура голосования прошла в четверг во время заседания регионального парламента.

"Эта инициатива была высказана и единогласно поддержана всеми участниками штаба [по экономике]", - поддержал принятие закона вице-премьер Карелии по экономическим вопросам Дмитрий Родионов.

Налог для самозанятых в качестве эксперимента ввели с 2019 года в четырех пилотных регионах страны - Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С начала 2020 года эксперимент распространили еще на 19 субъектов России. По словам вице-премьера Карелии, везде новый вид налогообложения показал свою эффективность, дал возможность гражданам выйти из теневой экономики, увеличил процент занятого населения в регионе.

В период пандемии коронавируса возможность официально зарегистрировать свой доход позволит людям, которые оказывают платные услуги, претендовать на меры поддержки, которые сегодня обеспечивают региональные и федеральные власти. Как рассказал Родионов, обращения граждан, ведущих свое дело, не декларируя доход, с просьбами о поддержке поступают как в адрес бизнес-омбудсмена Карелии, так и властям региона, однако без официального статуса самозанятого оказать ее невозможно. При этом к сегодняшнему дню из средств регионального бюджета уже оказана материальная помощь 2,7 тыс. предпринимателям.

"До 10 июня будет оказана помощь более 4 тыс. предпринимателям Карелии. Если бы у нас этот закон уже работал, то все самозанятые также смогли бы получить эту меру поддержки. Также они смогут рассчитывать и на все другие преференции, которые сегодня действуют для других участников экономической деятельности", - отметил Родионов.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект с 1 января 2019 года. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. На данный момент число зарегистрированных в РФ самозанятых превысило 650 тысяч.