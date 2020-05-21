Экспорт оленины в 2020 году на Ямале составит 400 т

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Экспортеры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2020 году поставят за рубеж 400 т оленины и 13 тыс. оленьих шкур. Поставки продукции АПК в европейские страны уже начались и ведутся в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.

"Зарубежные поставки оленины в этом году должны составить около 400 т, также планируется реализовать в Европу 13 тыс. оленьих шкур", - говорится в сообщении.

Первые поставки оленьих субпродуктов

С начала 2020 года Ямал уже поставил в Финляндию и Германию около 270 т мяса северного оленя. Также в Германию поставлено 15 т непищевых оленьих субпродуктов третьей категории - так называемых боенских отходов. Это востребованное на рынке сырье, которое используется в производстве кормов для животных.

"Что касается экспорта продукции оленеводства, то увеличение объемов поставок будет происходить преимущественно за счет непищевых товарных позиций - оленьих шкур и боенских отходов. Объемы экспорта мяса оленя увеличиваться не будут - в пользу регионального рынка", - приводят в пресс-службе слова заместителя директора департамента АПК ЯНАО Александра Земских.

Как уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО, по итогам 2019 года показатели по экспорту продукции АПК были выполнены в полном объеме - всего было экспортировано продукции на сумму $2,9 млн при плане в 2,7 млн. При этом объем экспорта мясной продукции в Финляндию и Германию составил около 440 т, основной объем был направлен в Финляндию. Также в Финляндию было экспортировано 11 тыс. оленьих шкур.

Экспорт продукции оленеводства сегодня осуществляют три сертифицированных предприятия: МП "Ямальские олени", МУП Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" и ООО "Возрождение". Еще одно предприятие-экспортер - ООО "Сибирский олень", которое занимается поставками оленьих шкур и боенских оленьих отходов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на 2020 год плановый показатель по экспорту для Ямала составляет $3,4 млн. При этом, в соответствии с нацпроектом, к 2024 году регион должен выйти на показатель $6,1 млн.

Интерес со стороны азиатских и арабских стран

Интерес к ямальской оленине наблюдается не только со стороны европейских стран, но и азиатских и даже арабских, рассказал ТАСС генеральный директор компании-экспортера ООО "Сибирский олень" Юрий Ермолаев. Однако экспорт по данному направлению пока невозможен.

"От них [ОАЭ] была заявка, но в данный момент экспорт туда невозможен, так как для этого предприятие должно получить разрешение на экспорт в определенный регион", - уточнил он.

По словам Ермолаева, на сегодняшний день Ямал экспортирует оленину в Германию и Финляндию, поставками занимаются два предприятия региона - "Ямальский олень" и МУП мясоперерабатывающий комплекс "Паюта". Он также отметил, что пока ни один регион России, кроме Ямала, мясо оленя на экспорт не поставляет: аттестацию проходят предприятия в Мурманской области и НАО. "Но на сегодняшний день Ямал - единственный поставщик оленины за рубеж", - добавил он.

В 2019 году компания "Сибирский олень" экспортировала около 7 тыс. штук оленьих шкур в Финляндию от двух ямальских предприятий-производителей. Как пояснил ТАСС Ермолаев, компания занимается не только экспортом и оптовой продажей, но и оказывает помощь предприятиям в получении экспортной аттестации. "Это процедура, которая требует знаний, нужно обучить персонал, подготовить техническую документацию", - сказал он.

В этом году "Сибирский олень" планирует отгрузить с Ямала порядка 13 тыс. штук оленьих шкур в Финляндию. Изначально предполагалось, что товар будет доставлен в Европу еще в марте, однако пандемия коронавируса внесла свои корректировки в планы компании. "Они [шкуры] у нас готовы, мы должны были отгружать в марте месяце, у нас были заказаны вагоны для отгрузки, но в связи с пандемией финская сторона попросила приостановить отгрузку по причине временной невозможности оплаты с их стороны, потому что бизнес завязан на туристах, а турпоток сейчас нулевой. Как только будет с финской стороны сигнал о готовности, мы готовы отгружать", - сказал он.

Сложности логистики

Логистика доставки грузов из Ямала достаточно сложна, рассказал Юрий Ермолаев. Например, в Лабытнанги из автодорог - только зимник, который в связи с погодными условиями может быть закрыт. "В этом году вывозили субпродукты из Лабытнанги автомобильным транспортом, но ситуация была такая, что машина оттуда напрямую не пойдет. Нужно планировать перегруз, а для этого нужно четко спланировать время. А когда ты не знаешь, поедет машина или нет, все усложняется. Но несмотря на это, в этом году у нас все получилось", - объяснил он.

Кроме того, для перевозки субпродуктов необходим рефрижератор: по железной дороге перевозить такие объемы дороже. "Шкуры из Лабытнанги перевозят железнодорожным транспортом до Санкт-Петербурга, где потом перегружают. Из Надымского района - автомобильным транспортом, так как есть дорога. Еще одна специфическая черта - сами убойники находятся далеко в тундре", - пояснил генеральный директор "Сибирского оленя".

Новые продукты для Европы

Продукция из оленины для европейских стран на сегодняшний день малоизвестна, рассказал Юрий Ермолаев. Однако уже в следующем году в Германию планируется начать экспортировать оленьи кости и кровь, которые будут использоваться в кормах для животных.

"В Германии у нас договоренности по следующему году - кость оленья, кровь. Нам нужно им отправить, чтобы они попробовали. Также ведутся переговоры по рогу, но это другая страна", - рассказал он.

По предварительным переговорам, в Германии готовы взять в 2021 году до 500 т субпродуктов, порядка 100 т кости и около 20 т оленьей крови. Кость является источником коллагена, кальция, а кровь - белка, железа и т.д. Кроме того, оленьи субпродукты являются гипоаллергенными и могут использоваться для производства гипоаллергенных кормов для собак и кошек премиум-класса. Еще одно перспективное направление использования отходов - это производство косметических средств, ведь копыта и кость являются источником коллагена, который активно используется в бьюти-индустрии.