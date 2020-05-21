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Замминистра финансов заявил, что Россию ждет "масштабнейший" рост эмиссии ОФЗ

Алексей Моисеев отметил, что наращивание госдолга не приведет к проблемам с его погашением
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россию ждет "масштабнейший" рост объема размещения ОФЗ для финансирования мер по борьбе с кризисом вследствие пандемии коронавируса, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы".

"Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов с целью финансирования борьбы с кризисом, это приведет к значительному росту выпуска ОФЗ, - сказал Моисеев. - Это будет масштабнейший рост эмиссии наших ценных бумаг".

При этом наращивание госдолга не приведет к проблемам с его погашением, подчеркнул замминистра.

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