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Более 7 трлн рублей направили на выплату пенсий в 2019 году

Это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Свыше 7 трлн рублей было направлено на выплату пенсий в 2019 году, это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании правительства РФ.

"Исполнение бюджета Пенсионного фонда по расходам в 2019 году составило 8 трлн 627 млрд рублей. Свыше 88% Пенсионного фонда - это 7 трлн 660 млрд рублей - направлено на выплату пенсий", - сказал министр, слова которого приводится на сайте правительства.

По словам Котякова, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 1089 рублей и составил 15 496 рублей. "На денежные выплаты социально незащищенным гражданам направлено 516 млрд рублей. На выплату материнского капитала - 291,5 млрд рублей", - добавил он.

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