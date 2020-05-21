ВТБ выделит 800 млн рублей на строительство крупного молочного комплекса в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ одобрил кредит в 800 млн рублей на строительство крупного молочно-товарного комплекса на 1 200 дойных коров в Чеченской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Около 730 млн рублей от этой суммы банк предоставит на восемь лет в рамках программы льготного кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства России. Средства направят на строительство комплекса на 1 200 дойных коров в поселке Ойсхара Гудермесского района. Компания "Кавказское здоровье" планирует производить на площадке 10 тыс. т молока и 380 т говядины в год", - говорится в сообщении.

Проект является второй очередью молочного кластера, который строится на территории Чеченской Республики в рамках программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", рассчитанной на период до 2025 года. Общая стоимость проекта составит около 1,5 млрд рублей, срок ввода в эксплуатацию комплекса - 2021 год.

"Проект имеет большое социально-экономическое значение для региона. Его реализация позволит создать порядка 200 рабочих мест. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят около 40 млн рублей. Особенно ценно, что благодаря поддержке государства мы имеем возможность оптимизировать свои расходы, используя льготные кредитные средства по ставке до 5% годовых", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО МК "Кавказское здоровье" Алхаст Саралиева.

Операционный офис для обслуживания юридических и физических лиц банка ВТБ открылся в Грозном в феврале текущего года. Ранее банк одобрил кредит в 435 млн рублей на строительство плодохранилища в селе Бачи-Юрт, что позволит обеспечивать население Чечни фруктами местного производства круглый год.