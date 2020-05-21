Фонд соцстрахования выделил более 385 млн рублей на средства реабилитации для инвалидов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) выделил более 385 млн рублей на средства реабилитации почти для 1,2 млн людей с ограниченными возможностями в 2019 году, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании правительства РФ.

"Количество несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сократилось в 2019 году более чем на 1% по сравнению с 2018 годом. Особое внимание уделялось обеспечению средствами технической реабилитации людей с ограниченными возможностями. В 2019 году фондом было выдано свыше 385 млн на средства реабилитации для почти 1,2 млн человек", - сказал министр, слова которого приводится на сайте правительства.

По словам Котякова, в целях сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний ФСС профинансировал расходы 53,5 тыс. организаций на предупредительные меры.

"Благодаря этому более 2 млн работников прошли обязательный медицинский осмотр. Более 56 тыс. работников получили санаторно-курортное лечение, в том числе работники предпенсионного возраста", - добавил глава Минтруда.