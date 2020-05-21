Минпромторг предлагает стимулировать использование ресурсов от переработки отходов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает стимулировать производителей, использующих вторичные ресурсы, полученные из коммунальных отходов, говорится в сообщении министерства.

"Минпромторгом России разработан законопроект о стимулировании использования вторичных ресурсов. В настоящее время он внесен в правительство РФ", - отмечается в сообщении.

Законопроект предусматривает внесение в законодательство о промышленной политике раздела по ресурсосбережению. Главным его посылом в части твердых коммунальных отходов является приоритет использования полезных фракций из них в качестве сырьевого ресурса для производства промышленной продукцией.

Минпромторг также указывает, что ведущим утилизатором отходов сейчас является промышленность строительных материалов.

При выборе вариантов утилизации отходов необходимо рассматривать каждый случай индивидуально, в том числе с учетом расстояния до потенциальных потребителей вторичных ресурсов и утилизируемых фракций из отходов, считают в министерстве.

Кроме того, Минпромторг доработает полученный от Российского экологического оператора проект схемы федерального обращения с твердыми коммунальными отходами, так как в существующем варианте отсутствует часть действующих объектов по утилизации, а в некоторых регионах требуется предусмотреть введение дополнительных мощностей.