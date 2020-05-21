Вице-премьер Оверчук допустил использование средств ПФР для вложения в венчурные проекты

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Средства Пенсионного фонда могут быть использованы для инвестиций в частные компании, инвестиционные фонды и венчурные проекты. Об этом сказал заместитель предстедателя правительств РФ Алексей Оверчук в ходе конференции Startup Village.

"ЦБ, как и правительство, получил указания, чтобы изыскивать возможности для осуществления инвестиций, используя соответствующие резервы, в том числе и Пенсионного фонда, для вложения в частные компании, инвестфонды, чтобы расширить поле для инвестиций в российские активы, в том числе и венчурные", - сказал Оверчук

Он отметил, что правительство РФ разрабатывает предложения по созданию инструментария для повышения уровня инвестиций в российские венчурные проекты.

Оверчук сообщил, что в работе над этими инициативами принимает участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, добавив, что данные предложения могут быть в скором времени опубликованы.