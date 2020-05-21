Медведев: в некоторых регионах в лесной отрасли действуют целые коррупционные синдикаты

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в некоторых регионах существуют коррупционные синдикаты, связанные с вывозом из России необработанной древесины. Об этом он сказал в четверг на совещании об исполнении поручений президента РФ в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами в 2020 году, в котором приняли участие руководители ряда министерств и полпреды главы государства в федеральных округах.

"Постоянно актуальная для нас тема - это работа, нацеленная на прекращение вывоза из страны огромного количества непереработанной древесины, которая часто вывозится в том числе под видом переработанной", - сказал зампред Совбеза. "Задача эта стоит много лет, решить ее пока, скажем прямо, не удается, поскольку [есть] сильные лоббистские возможности различных структур, которые этим занимаются на региональном уровне, там возникают целые коррупционные синдикаты", - пояснил Медведев. Он подчеркнул, что другие страны зарабатывают на лесной отрасли миллиарды долларов, а Россия пока недостаточно быстро создает условия для глубокой переработки древесины. В результате страна лишается ощутимой выгоды.

Также зампред Совбеза упомянул о необходимости внедрения современных технологий лесопользования, предусматривающих восстановление лесов. "Эта задача остается исключительно важной, - отметил он. - В нашей стране если их [такие технологии] не использовать, эти запасы [леса] со временем могут истощиться". Медведев заявил, что в целом назрел вопрос об актуализации государственной политики в сфере лесной отрасли.

Медведев также отметил необходимость придать дополнительный импульс работе по борьбе с лесными пожарами, так как она имеет большое значение для экономической безопасности страны. "В этом году общая ситуация с пожарами накладывается на чрезвычайно трудную задачу, которую мы вместе с вами решаем, - борьбу с пандемией коронавируса, - напомнил он. - Сложение этих рисков может создать исключительный негативный эффект, который даже себе представить трудно". По его словам, в борьбе с лесными пожарами нужно обратить внимание на комплексные меры, в том числе - на эффективное прогнозирование.