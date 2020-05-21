Под Волгоградом построят крупный комплекс по производству молока полного цикла

ВОЛГОГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Масштабный проект по созданию в Волгоградской области комплекса производства молока полного цикла будет реализован к 2024 году. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Крупнейший за всю историю региона проект в животноводческой отрасли Волгоградской области реализуется с государственной поддержкой сельхозпредприятием "Донское" Калачевского района. Проект состоит из девяти этапов, все они будут завершены к 2024 году. Это будет комплекс по производству молока полного цикла", - сказала представитель обладминистрации. Она уточнила, что инвестиционная стоимость проекта составляет 2,8 млрд рублей.

По данным пресс-службы, первые два этапа по возведению двух коровников на 625 голов каждый в настоящее время близки к завершению. В четверг губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход работ и поставил дополнительные задачи по выполнению намеченных планов.

"Темпы работ высокие - еще в прошлом году здесь было чистое поле. Без господдержки, неравнодушных и инициативных людей реализовать такой масштабный проект было бы невозможно. Также здесь используют лучшие мировые практики. Новый комплекс и по масштабу, и по технологическому уровню, будет значительно превосходить ранее созданные в регионе объекты", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйстве "Донское" увеличат до 11 тыс., при этом 4 тыс. придется на дойное стадо. Это позволит продолжить наращивать объемы производства - в планах обеспечить показатель в 32 тыс. тонн молока в год. На сегодняшний день предприятие производит порядка 16,5 тыс. тонн в год, а еще пять лет назад ежегодный уровень производства молока не превышал и семи тысяч тонн.

По данным областных властей, развитие животноводства - одна из стратегических задач в системе регионального АПК. В Волгоградской области действуют меры поддержки аграриев, занимающихся производством молока - от грантов фермерским хозяйствам до целого ряда субсидий. Только с начала 2020 года пять сельхозкооперативов, объединяющих десятки фермерских и личных хозяйств, получат государственную поддержку на развитие молочного направления.

Также в регионе ежегодно проводят конкурсы на предоставление поддержки семейным животноводческим фермам и начинающим фермерам. Это дает им возможность дополнительно закупить необходимое оборудование для модернизации площадок и наращивания товарных объемов молока.