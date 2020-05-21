Минсельхоз может рассмотреть возможность создания стабилизационного фонда зерна

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минсельхоз России считает целесообразным проработать возможность создания стабилизационного фонда зерна, который позволит обеспечить мукомольные предприятия продовольственным зерном по доступным ценам в периоды нестабильности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Накануне на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что существующий в России интервенционный фонд зерна необходимо перезапустить как фонд продовольственного зерна, который поможет стабилизировать цены для мукомолов.

"Минсельхоз в целом поддерживает предложения Зернина о концептуальной доработке механизма государственных интервенций. В частности, министерство считает целесообразным проработать возможность создания стабилизационного фонда зерна, который позволит обеспечить мукомольные предприятия продовольственным зерном по доступным ценам в периоды нестабильности. Данная мера позволит избежать резких скачков цен на хлеб для населения", - сообщили в Минсельхозе.

Как отметили в министерстве, одной из основных задач интервенционного фонда является стимулирование производства в регионах, где рыночная цена на зерно может снижаться ниже уровня, экономически эффективного для наращивания производства. "В первую очередь такая поддержка актуальна для регионов, удаленных от рынков сбыта, и в настоящий момент данная задача эффективно решается в рамках механизма субсидирования перевозок зерна", - напомнили в Минсельхозе. Тем не менее, по мнению его представителей, как показал опыт 2020 года, необходимо иметь запас зерна для непредвиденных ситуаций, в первую очередь, для обеспечения зерном мукомольных предприятий во избежание резких скачков цен на один из основных социально значимых для населения товаров - хлеб.

В настоящее время государство проводит товарные интервенции, которые направлены на стабилизацию ценовой ситуации и обеспечение перерабатывающих предприятий необходимым объемом зерна. За месяц на биржевых торгах было реализовано 1,3 млн тонн зерна.