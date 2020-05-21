Биржевые индексы в Нью-Йорке незначительно понизились на данных о росте безработицы

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии в четверг незначительно понизились на новостях о росте числа обращений за пособиями по безработице. Как отметила в этой связи газета The Wall Street Journal, за минувшую неделю около 2,4 млн американцев обратились за пособиями по безработице, а всего с середины марта такие обращения подали около 38 млн. человек.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 37,99 пункта (-0,15%), до отметки 24 537,91. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 2,44 пункта (-0,08%) и оказался на отметке 2 969,17. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 1,88 пункта (-0,02%), до 9 373,90.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $34,26 за баррель.

Как отметила The Wall Street Journal со ссылкой на мнение руководителя департамента стратегии компании Principal Global Investors Симы Шах, наблюдавшаяся в начале недели тенденция роста биржевых индексов основывалась на надеждах участников рынка на разработку вакцины от коронавируса. "Однако до того, как эта вакцина появится на рынке, пройдет 12 месяцев, - добавила она. - Поэтому участники рынка вынуждены учитывать ту ситуацию, которая складывается на данный момент".