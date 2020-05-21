"Роснефть" оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на полученное исковое заявление "Роснефти" в Арбитражный суд Москвы.

"РБК получил исковое заявление "Роснефти" в Арбитражный суд Москвы, в котором компания требует взыскать с РБК 43 млрд. рублей в качестве репутационного вреда", - сообщает РБК.

Поводом для иска, согласно заявлению "Роснефти", стала публикация РБК "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти".

"Утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намерено исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации", - отмечала ранее в заявлении компания.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе издания, "РБК убежден в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных. Мы готовы отстаивать свою позицию".

"Роснефть" ушла из Венесуэлы

15 мая компания объявила о полном прекращении деятельности в Венесуэле и выходе из всех проектов в стране, включая добычные и нефтесервисные предприятия. Согласно отчету "Роснефти", сделка по выходу компании из венесуэльских проектов была закрыта в апреле.

Владельцем активов "Роснефти" в стране будет компания, принадлежащая РФ, уточняли ТАСС в правительстве.

В результате сделки "Роснефть" получила на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций.