Более 9 млн семей подали заявку на выплату в 10 тыс. рублей для детей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 9 млн семей подали заявление на единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в четверг.

"Более 9 млн семей уже подали заявления на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. В общей сложности заявления поданы на выплаты на 13,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня. Заявление на получение средств можно подать до 1 октября", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что подать заявку на оформление единовременной выплаты можно на портале госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда.

"Выплата назначается на каждого ребенка указанного возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей распространяются почти на 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет", - добавили в Минтруде.

Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая перечислил новые меры поддержки для семей с детьми. С 1 июня таким семьям будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.