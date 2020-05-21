Акции российских нефтегазовых гигантов могут уступить преимущество банковскому сектору

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Акции российских нефтегазовых компаний после бурного роста с начала недели приступили к снижению и в дальнейшем могут уступить преимущество банковскому сектору, считают опрошенные ТАСС эксперты. Тем не менее, такой рост банковских акций может быть спекулятивным, добавили они.

В четверг акции крупных нефтегазовых компаний демонстрируют снижение вопреки продолжению роста нефтяных котировок в район $36,8 за баррель. В частности, находившиеся среди лидеров торгов предыдущих сессий акции "Роснефти" по состоянию на 16:34 мск снижаются на 3,39%, "Татнефти","Сургутнефтегаза", "Новатэка" - на 3,09%, 3,02% и 2,33% соответственно. Тем временем, индекс Мосбиржи, который за четыре дня вырос примерно на 6%, в течение дня снижается на 1,24%.

"В четверг в ходе азиатских торгов цена фьючерсного контракта Brent вплотную подошла к зоне сопротивления $37-38, от которой значительно выросли риски коррекционного движения к уровням $34-32. Учитывая данную вероятность и стремительный рост акций российских нефтяных компаний, который происходил с начала текущей недели, часть участников торгов приступила к фиксации ранее полученной прибыли", - считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Помимо желания инвесторов зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям, давление оказывает и снижение аппетита к рисковым активам, что выливается в негативную динамику европейских площадок и снижение фьючерсов на американские индексы, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Кроме того, против бумаг отечественных экспортеров играет наблюдаемое усиление рубля, добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Вероятно, инвесторы также закладывают риски продления максимальных ограничений по сделки ОПЕК+ на июньской встрече, добавил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

Что будет дальше?

Акции нефтегазового сектора перегреты, и вероятность их дальнейшего снижения выше, чем роста, считает ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. "Некоторые акции находятся выше мартовских докризисных уровней ("Новатэк", "Сургутнефтегаз"), что очевидно не соответствует даже самым оптимистичным прогнозам по восстановлению их рынков в текущем и следующем годах", - добавил он.

Кроме того, говорить о дальнейшем усилении движения вниз акций нефтегазового сектора может и то, что продажи бумаг нефтегазовых компаний идут на крайне высоких объемах, отметил Сергей Дроздов из "Финама".

Негативной динамике может способствовать и риск продолжения распространения коронавируса, а также рост напряженности в отношениях между США и Китаем.

Данные факторы могут привести к снижению спроса на рисковые активы и волне продаж на рынках акций, добавил Богдан Зварич. То, что положительная динамика на американском рынке маловероятна и игроки осуществляют продажи, действуя на опережение, из-за новых заявлений Дональда Трампа относительно Китая, считает и начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Тем не менее, если в ближайшие торговые сессии котировки нефти сохранятся в положительной зоне, а общерыночные риск-аппетиты стабилизируются, спрос на акции российских нефтяников может вновь активизироваться, полагает Александр Бахтин. Сейчас же в отсутствие нового значимого позитива покупатели предпочли взять паузу, добавил он.

По мнению Станислава Клещева, в условиях укрепления рубля нефтегазовый сектор, равно как и акции экспортеров, отдадут лидерство на рынке акциям банков и компаний потребительского спроса. "Смягчение карантинных ограничений способно стать фактором роста котировок в данных секторах", - пояснил эксперт.

То, что приоритеты могут смениться в сторону компаний банковского сектора, отметил и Сергей Дроздов.

"В биржевой стратегии имеет место быть смена приоритетов. Но, чтобы покупать потребительский сектор и банки, есть препятствия. Дивиденды банков пока что перенесены на неопределенное время, а сектор ретейла находится в не очень хорошем состоянии из-за карантинных мер. Так как сектор ретейла в России не достаточно высокий, индекс Мосбиржи могли бы поддержать скорее банки", - пояснил он, добавив, что рост может носить спекулятивный характер.

"Действительно, акции Сбербанка чувствуют себя немного лучше, и техническая картина говорит за продолжение роста к уровню по обыкновенным акциям от 189 к 201 рублю за акцию, но с фундаментальной точки зрения это будет не совсем оправдано", - добавил он.

Прогноз по индексу Мосбиржи и рублю

Завтра с обзором ситуации в экономике выступит Эльвира Набиуллина. Ранее она давала понять, что регулятор готов снижать ставку, и довольно резко. Это усилило спрос на облигации федерального займа (ОФЗ). Рублю помогает и рост цены на нефть, отметил Георгий Ващенко. Эксперт ожидает, что сегодня закрытие будет вблизи 2700 по индексу Мосбиржи и курс доллара к рублю в районе 71 рубля.

Как отметил Богдан Зварич, в ближайшие сессии индекс Мосбиржи все же постарается удержать позиции выше 2700 пунктов.

Сергей Дроздов добавил, что рост индекса Мосбиржи остановил ключевой уровень сопротивления - 2800 пунктов. И в том случае, если рублевый индикатор закроет неделю ниже рубежа 2700, можно будет говорить о временном завершении восходящего движения и начале более глубокой коррекции с целями 2600-2560 пунктов.