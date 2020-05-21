Глава Кубани попросил продлить льготы для пострадавших от заморозков предприятий АПК

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить на один год льготные кредиты для предприятий агропромышленного комплекса, которые пострадали от весенних заморозков.

"В отдельных районах края были так называемые возвратные заморозки: температура опускалась до минус 11 градусов. Понятно, в это время года, в эти месяцы, это само по себе по большому счету кризис для этих предприятий, поэтому просьба - очень хорошо были восприняты селянами, агропромышленным комплексом, льготные кредиты, о которых говорил министр сельского хозяйства вчера, и если возможно подойти дифференцировано, тем предприятиям, которые попали вот под эти возвратные заморозки, эти льготные кредиты продлить на год", - сказал он в ходе рабочей встречи в четверг.

В свою очередь, глава государства пообещал изучить это предложение. "Хорошо, посмотрю тоже, обязательно", - сказал Путин.

Кондратьев уточнил, что предприятия из-за потери урожая, которые превышают 50%, не смогут вернуть средства из-за финансовых трудностей, в том время как продление льготы стало бы большим подспорьем. "Потому что понятно, для них это очень важно, что сегодня они не смогут, у некоторых до 50-70% урожая просто замерзло, понятно, у них просто не будет возможности вернуть эти деньги, поэтому, если можно, на год пролонгировать на тех же условиях, потому что это очень важно сегодня для селян", - сказал глава края.

Накануне на совещании у президента РФ глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что для поддержки аграриев и сохранения рентабельности производства высока потребность в увеличении лимита на льготное кредитование.

Кредитование сельхозтоваропроизводителей осуществляется уполномоченными банками, минимальные фиксированные процентные ставки по льготным кредитам составляют до 5% годовых. Кроме того, как сообщили в Минсельхозе, в 2020 году был увеличен до 600 млн рублей максимальный размер краткосрочного кредита одному заемщику, появилась возможность рефинансирования ранее привлеченных льготных кредитов. Также предусмотрена пролонгация до 12 лет срока ранее предоставленных кредитов на строительство новых тепличных комплексов и инфраструктуры для первичной и глубокой переработки мяса свиней.

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