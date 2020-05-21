ЦБ 25 мая выпустит в обращение серию монет из драгоценных металлов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк России 25 мая выпускает в обращение памятные монеты из серебра серий "100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации", "100-летие образования Чувашской автономной области", "100-летие образования Республики Карелия", "160-летие Банка России" и золотую монету серии "100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

На серебряной монете серии "100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации" расположен комплекс зданий Службы внешней разведки Российской Федерации в Москве, над ним - выполненное в цвете изображение флага Службы внешней разведки. Монета, номинал которой составляет 3 рубля, будет выпущена тиражом в 3 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

На серебряной монете серии "100-летие образования Чувашской автономной области" изображен герб Чувашской Республики и девушка в национальном костюме с коромыслом на плечах, на дальнем плане - река и современный город с промышленными, административными, общественно-культурными и историческими зданиями. Номинал монеты 3 рубля, тираж - 3 тыс. штук, масса драгоценного металла - 31,1 г.

На серебряной монете серии "100-летие образования Республики Карелия" изображен герб Республики Карелия, исполнитель эпических песен - рунопевц, здание столицы Карелии - Петрозаводска. Номинал монеты - 3 рубля, тираж - 3 тыс. штук, масса драгоценного металла - 31,1 г.

ЦБ РФ также выпускает серию "160-летие Банка России", которая будет включать в себя три серебряных монеты, на них изображен характерный "технологический" узор (элементы блокчейна), отражающий вектор развития инновационных финансовых технологий. Монета, номинал которой составляет 3 рубля, будет выпущена тиражом в 5 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Как сообщается в пресс- релизе ЦБ РФ, планируется выпуск золотой монеты серии "100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации", на которой изображена эмблема Службы внешней разведки. Номинал монеты - 50 рублей, тираж - 1 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 г.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.