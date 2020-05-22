Будущее откладывается. Саудовская Аравия прощается с сырьевым благополучием

Саудовская Аравия затягивает пояса. На фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса зажиточная нефтяная монархия столкнулась с самым тяжелым экономическим кризисом за последние десятилетия. Теперь подданные королевства, привыкшие к субсидиям на топливо и электроэнергию, работе на государственных должностях и к бесплатным образованию и здравоохранению рискуют столкнуться с серьезным падением уровня жизни. Три волны Как рассказал министр финансов Мохаммед аль-Джадаан, из-за коронавируса страна пережила сразу три волны экономических потрясений. Первая — беспрецедентное снижение спроса на нефть. Продажа сырья составляет основную статью государственных доходов королевства (70%). Однако с начала года цены на него упали почти на две трети. Прибыль государственной нефтяной компания Saudi Aramco в первом квартале сократилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Вторая — меры предосторожности, которые привели к сокращению туризма (в том числе паломников) и заморозили местную экономическую активность. Третьим фактором стали незапланированные расходы на здравоохранение и поддержку граждан. После начала пандемии саудовцы со всего мира возвращались домой за счет государства. Кроме того, власти снимали им номера в отелях для двухнедельного карантина, а также субсидировали до 60% зарплат работникам частного сектора. В качестве поддержки гражданам также предлагают беспроцентные кредиты, скидки на электроэнергию и другую помощь. Для борьбы с экономическими последствиями из-за распространения коронавируса королевство выделило порядка $47 млрд. В результате за первые три месяца 2020 года дефицит саудовского бюджета составил $9 млрд. По прогнозам инвестиционной группы Saudi Jadwa, к концу года эта цифра достигнет рекордных $112 млрд. Изначально бюджет закладывался с расчетом $60 за баррель нефти, но по состоянию на 22 мая Brent торгуется по цене $33,94. По прогнозам МВФ, в 2020 году экномика Саудовской Аравии сократится на 2,3%. Экстренные меры По словам аналитика Американского института предпринимательства в Персидском заливе Карен Янг, при нынешних ценах на нефть и уровне государственных расходов Саудовская Аравия окажется банкротом уже через три-пять лет. Чтобы избежать этого, власти вынуждены принимать экстренные меры. На прошлой неделе они объявили о намерении урезать текущие расходы на $26,6 млрд. С 1 июля королевство в три раза повышает налог на добавленную стоимость (НДС), с 5% до 15%. Впервые его ввели два года назад, чтобы снизить зависимость от рынков нефти. Подданные только начали привыкать к сборам, поэтому их резкое увеличение станет одной из самых непопулярных антикризисных мер. К примеру, в соседних странах — ОАЭ и Кувейте — НДС не превышает 5%, а в некоторых других монархиях Залива этого налога нет вообще, что делает их более привлекательными для бизнеса.

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Вдобавок к этому с 1 июня Саудовская Аравия пересматривает выдачу пособий и финансовых льгот для госслужащих и военных. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере $267, которые были введены в 2018 году. Примечательно, что государственная служба в королевстве составляет две трети от общей занятости. Таким образом, эти пособия обходились бюджету примерно в $13,5 млрд в год. Между тем власти пообещали сохранить льготы для самых бедных жителей страны. "Принимаемые сегодня меры, какими бы болезненными они ни были, необходимы для поддержания всеобъемлющей финансовой и экономической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — подчеркивает министр финансов аль-Джадаан. Власти также пытаются ослабить давление на частный сектор, разрешив сократить заработную плату до 40% на срок до полугода при условии, что сократится и рабочее время. Наконец, правительство сформировало специальный комитет для изучения заработных плат и пособий целого ряда бюджетных организаций, которые занимаются особыми проектами, например программой Vision 2030. Комитет изучит деятельность этих структур и представит свои выводы в течение 30 дней. Город отдаленного будущего Программа наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Vision 2030 предполагает диверсификацию нефтяной экономики, улучшение инфраструктуры страны, а также повышение уровня жизни граждан, в том числе благодаря сокращению безработицы. Однако теперь ее будущее остается под вопросом. Эр-Рияд уже сообщил, что сократил финансирование Vision 2030 на $8 млрд.

При этом, как пишет государственная газета Okaz, ссылаясь на свои источники, "несмотря на сокращение расходов на крупные проекты, работа над ними будет продолжаться без перерыва". Одним из главных проектов в рамках Vision 2030 должен был стать город будущего Neom с бюджетом $500 млрд. Его собирались построить на побережье Красного моря и Акабского залива в пограничной с Египтом и Иорданией зоне. Согласно строительному плану, вместе с ним предполагалось обустроить пять новых суперсовременных курортных городов и около 50 специализированных туристических центров, сотни небольших туристических "деревень" и объектов, включая 15 особых зон для любителей дайвинга. Ожидалось, что это привлечет в казну новые доходы и поможет улучшить образ Саудовской Аравии, испорченный убийством журналиста Джамаля Хашкаджи и войной в Йемене. При этом аналитик по Ближнему Востоку в Королевском институте объединенных служб в Лондоне Майкл Стивенс считает, что Vision 2030 придется отложить в долгий ящик. "Я думаю, что с Vision 2030 пока более или менее закончено", — приводит его слова The New York Times. Переломный момент Называть положение Саудовской Аравии катастрофичным пока рано. Финансовые резервы страны истощаются, но все еще остаются объемными. Возможность Эр-Рияда без проблем получать займы на международных валютных рынках позволит какое-то время покрывать бюджетные потребности. К примеру, в этом году займ страны составит $58 млрд. С другой стороны, пока непонятно, как королевство намерено выходить из сложившейся ситуации. Даже после окончания пандемии и восстановления спроса на нефть цены на сырье вряд ли достигнут уровня 2013–2014 годов. "Мы должны планировать худший вариант развития событий и серьезно относиться к этому, — говорит министр финансов. Я не думаю, что мир или королевство вернутся к тому, что было до коронавируса". Именно поэтому Эр-Рияду придется радикально пересмотреть свой экономический и политический курс. В том числе это касается военной операции в Йемене, которая вынуждает страну тратить колоссальные средства на оборону и гуманитарную помощь. Проще говоря, Саудовская Аравия подошла к поворотному моменту, когда действовать по-старому уже не получится, а новую стратегию только предстоит определить. Выступающий в роли реформатора наследный принц Мухаммед бен Сальман возлагал большие надежды на частный сектор, но из-за новых налогов положение бизнеса грозит только ухудшиться.

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