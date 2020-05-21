Правительство отложило идею создания "Росшельфа" до улучшения ситуации на рынках

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития доработать законодательство по освоению континентального шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока, временным куратором этого вопроса может быть назначен Фонд развития Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщил сам вице-премьер.

Ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов написал письмо на имя вице-премьера с предложением отказаться от идеи создания единой госкорпорации "Росшельф", которая бы курировала вопросы освоения российского шельфа. Причиной отказа называлась сложная экономическая ситуация на мировых рынках, распространение коронавируса. Представитель вице-премьера Тимур Чернышев подтвердил ТАСС наличие такого письма.

"Никто от идеи отказываться не собирается, но ситуация на рынке изменилась, и закрывать на это глаза нельзя", - сказал Трутнев, пояснив, что в настоящее время инвестиционная активность на рынках снижена.

"Поэтому я дал поручение, что всю законодательную структуру мы будем разворачивать, но создавать госкорпорацию будем только тогда, когда будет инвестор", - добавил он.

По словам Трутнева, предполагается, что до этого времени будет назначен куратор, скорее всего в лице Фонда развития Дальнего Востока, который займется проработкой этого вопроса, в том числе поиском инвесторов.

О "Росшельфе"

В конце 2019 года Минвостокразвития РФ разработало проект федерального закона, предполагающий создание государственной корпорации "Росшельф" по освоению континентального шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока.

Как сообщалось в пояснительной записке, он направлен на повышение эффективности освоения участков недр на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях. Кроме того, законопроект предусматривал введение новой системы предоставления прав пользования недрами на континентальном шельфе России в арктических и дальневосточных морях, а также разовые платежи за пользование недрами. Предполагалось, что допуск частных инвесторов к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием госкорпорации.

В конце февраля 2020 вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что принципиальных возражений по законопроекту о "Росшельфе" у правительства РФ нет.