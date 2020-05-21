Суд отложил рассмотрение иска по отчуждению Батуриной акций "Интеко" на 26 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 26 мая заседание по иску Эренцена Манжеева, являющегося финансовым управляющим в деле о банкротстве брата вдовы экс-мэра Москвы Елены Батуриной Виктора, о признании недействительным отчуждения Батуриной акций девелопера "Интеко". Об этом сообщили ТАСС в четверг представители сторон.

Ранее Манжеев подал иск о взыскании с вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной рыночной стоимости 24% акций АО "Интеко" в размере более 13 млрд рублей. Судебное заседание Арбитражного суда Москвы из-за распространения коронавируса было перенесено на 21 мая.

"По инициативе истца - финансового управляющего Виктора Батурина - заседание будет опять перенесено, следующие слушания назначены на 26 мая. Сегодня истец потребовал сменить судью", - сказал пресс-секретарь Батуриной Геннадий Теребков.

Адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин сообщил, что появились сомнения в беспристрастности суда, в связи с чем его сторона заявила судье отвод. "На протяжении всего сегодняшнего судебного заседания суд безосновательно отклонял абсолютно все ходатайства финансового управляющего, включая ходатайства об истребовании доказательств, которые финансовый управляющий не может получить самостоятельно, отказал кредиторам Виктора Батурина, в частности ФНС, во вступлении в данное дело, хотя их права несомненно в данном споре затрагиваются, ведь именно за счет взыскиваемых в данном споре средств они смогут удовлетворить свои требования к Виктору Батурину", - пояснил Савочкин.

Адвокат Манжеева ранее отмечал ТАСС, что "собранный финансовым управляющим к настоящему времени объем информации дает основания полагать, что Батурина, предположительно, имеет долг перед Батуриным в связи с приобретением 24% акций АО "Интеко". Поэтому в рамках дела о банкротстве Батурина было подано заявление о взыскании этой задолженности.

Как в свою очередь подчеркнул пресс-секретарь Батуриной Геннадий Теребков, "факт того, что Виктор Батурин перестал являться владельцем 25% акций "Интеко" с начала 2000-х, а в 2006 году полностью вышел из состава акционеров компании и не имеет никаких прав на эти акции, подтвержден несколькими решениями судов, в том числе по спорам с непосредственным участием Виктора Батурина".

В пресс-службе девелопера "Интеко" ТАСС сообщили, что судебные разбирательства связаны с бывшими собственниками компаниями, а присутствие представителей компании на суде является формальным.

Дело о банкротстве Батурина

Виктором Батуриным заключено мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в Арбитражном суде в Калмыкии. Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей. На протяжении трех лет Манжеев выполняет функции финансового управляющего, задача которого - обеспечить передачу всех активов Батурина в конкурсную массу для удовлетворения за их счет требований его кредиторов.

По словам Манжеева, он намерен взыскать с Елены Батуриной долг перед Виктором Батуриным в связи с приобретением 24% акций "Интеко" в интересах всех кредиторов, включая ФНС России, Россельхозбанк и компанию "Саррио".

Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на семь лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.